Стало відомо, у скільки обійдеться поїздка від вокзалу до аеропорту "Бориспіль".

Послуги таксі в Києві у новорічну ніч традиційно зростуть в ціні, оскільки будуть користуватися особливою популярністю на тлі дефіциту громадського транспорту.

Про це розповів "Фактам" голова правління Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк.

За його словами, підвищення тарифу на поїздки в таксі в новорічну ніч відбувається не тільки в Києві, але і по всьому світу.

"Таксисти теж люди, вони були б не проти відпочити в колі сім'ї або друзів, але змушені працювати. Тим більше що тарифи піднімуться, швидше за все, з дев'ятої вечора 31 грудня, до п'ятої ранку 1 січня. А потім все нормалізується", - говорить він.

Антонюк стверджує, що передсвяткові дні є найважчими для таксистів, у тому числі через складну ситуацію на дорогах. У новорічну ніч, за його словами, їздити будуть тільки таксі, хоча в КМДА стверджують зворотне - кияни зможуть скористатися і громадським транспортом.

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На питання, чи можна буде у святкову ніч виїхати зі столиці в передмістя, представник перевізників відповів ствердно.

"Виїхати можна буде куди завгодно. Навіть до Рівного. А ось подавати машину куди-небудь в передмістя, в Кончу-Заспу наприклад, будуть неохоче. Або зажадають передоплату. Якщо ви, звичайно, не постійний клієнт", - пояснив він, розповівши про випадки, коли машина їде через все місто за клієнтом, а він в останній момент скасовує замовлення або, перестає виходити на зв'язок.

Що стосується тарифу на перевезення в новорічну ніч, то їх, каже Антонюк, прогнозувати складно.

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"Тому що є різні фірми таксі, і у всіх різні тарифи. У одних кілометр коштує 5 гривень, у інших - 20", - сказав він.

За його словами, поїздка від центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль" в новорічну ніч обійдеться приблизно в 1500 гривень.

Як повідомляв УНІАН, синоптики не прогнозують в Україні морози в новорічну ніч, у низці областей у цей період можливі дощі.