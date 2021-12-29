Низку станцій київського метро можуть закрити на вхід.

У ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово, а роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування буде подовжено на дві години.

Про роботу транспорту у новорічну ніч повідомила Київська міська держадміністрація.

Водночас звертається увага, що для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах, 31 грудня, 1 січня та 7 січня в разі необхідності, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Читайте такожЗ музикою та піснями: у Києві запустили святковий трамвай (відео)Нагадаємо, наприкінці листопада стало відомо, що в Києві перший заступник голови КМДА Микола Поворозник затвердив розпорядження, згідно з яким у столиці заборонили роботу громадського транспорту з несправними системами опалення.

В документі йдеться, що такий транспорт не має виходити на маршрути.

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