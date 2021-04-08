Цього року має бути прийнятий акт, що забезпечує такий запуск.

План заходів з реалізації Національної транспортної стратегії-2030 передбачає запуск пілотного проекту електронного продажу квитків на приміські поїзди, і вже цього року має бути прийнятий нормативно-правовий акт, що забезпечує такий запуск.

Згідно з планом заходів, яким володіє УНІАН, цим питанням займатиметься Міністерство інфраструктури "Укрзалізниця" і місцеві органи влади (два останніх суб'єкти – за згодою).

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Також до 2022 року включно має бути проведена оцінка всіх напрямків пасажирських залізничних перевезень для визначення прибуткових і збиткових маршрутів.

Крім того, органи влади мають розробити план розвитку потенційно прибуткових напрямків.

Національна транспортна стратегія

7 квітня 2021 року Кабінет міністрів прийняв план заходів з реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року, що передбачає розробку і впровадження дій для виконання завдань щодо поліпшення конкурентоспроможності та ефективності української транспортної системи.

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Автор: Павло Степанець