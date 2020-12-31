У місті з'явилися перші дві камери в рамках проекту зі створення системи безпечного дорожнього руху.

У Харкові встановили перші камери, які фіксуватимуть перевищення швидкості на дорогах.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Читайте такожУ Львівській області водії за 10 годин 800 разів перевищили швидкість: де встановлено нові камери

"Перші дві камери в рамках проекту зі створення системи безпечного дорожнього руху встановили в Харкові", - йдеться в повідомленні.

Як заявив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, завдяки їм можна зафіксувати номерний знак і встановити особу водія, який порушив ПДР. За його словами, над цим проектом в Харкові працювали не один рік з метою покрити місто відеоспостереженням і забезпечити безпеку на дорогах.

Зокрема, перші камери запрацювали на Велозаводському мосту та проспекті Науки.

За інформацією директора КП "Міськелектротранссервіс" Владислава Васенка, камери встановлюють спільно з Міністерством внутрішніх справ. Дві нові камери увійдуть в штатний режим протягом двох тижнів, а до середини наступного року в Харкові буде встановлено ще близько дев'яти приладів. Камери встановлюють на вулицях, де зафіксовано найбільшу кількість ДТП з перевищенням швидкості та тяжкими наслідками. Всі місця для установки були узгоджені з Національною поліцією.

Відзначається, що встановлені камери фіксують номер, колір, тип транспортного засобу і швидкість руху. Фото та відео порушень з камер направляються безпосередньо на сайт Міністерства внутрішніх справ для подальшої процедури встановлення особи та стягнення штрафів.

«Відстань до камер - від 100 до 30 м. Ці камери будуть давати інформацію про порушення швидкісного режиму, але як тільки законодавчо буде дозволено штрафувати за інші види порушень, ці камери зможуть фіксувати і їх перетин суцільної лінії, проїзд на червоне світло, порушення рядності й т.ін», - розповів Васенко.

За його словами, всього в рамках проекту буде встановлено понад 1 тис.камер, які також сприятимуть розвитку інфраструктури міста.

У міськраді нагадали, що проект зі створення системи безпечного дорожнього руху реалізується в Харкові спільно з Європейським інвестиційним банком на суму понад 20 млн євро. Камери будуть встановлені на магістралях з великим трафіком - пр. Московському, пр. Гагаріна, пр. Науки, вул. Клочківській, в центральній частині міста. Термін реалізації проекту - два роки.

Система відеофіксації порушень ПДР в Україні

З 1 червня запрацювали перші відеокамери системи автоматичної фото - та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Камери встановлені в Києві та на автомагістралях Київської області виключно в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

Порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш ніж на 20 км/год.

Правоохоронці стверджують, що аварійність на ділянках, де встановлені камери, істотно знизилася. Зокрема, кількість фактів перевищення швидкості в місцях установки камер за 100 днів знизилася в шість разів.

За 100 днів роботи камер автофіксації патрульні підписали 833 тисяч 949 постанов про перевищення швидкості, за якими водіями сплачено штрафи в 645 тисяч 526 випадках, тобто рівень добровільної сплати штрафів досяг 77%.

З 19 листопада система автофіксації почала реєструвати порушення правил дорожнього руху, вчинені іноземними громадянами, які в'їхали на своїх авто на територію України, та громадянами України, які їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації.

У разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну виноситься рішення про заборону іноземцям в'їзду в нашу країну.

У разі, якщо власник авто на іноземних номерах, який є громадянином України, відмовиться платити штраф, то документи будуть направлятися за загальною процедурою в Державну виконавчу службу для стягнення через арешт майна або банківських рахунків.

Станом на 2 грудня повідомлялося, що за два тижні 70 іноземців отримали постанови про штрафи.

8 грудня 2020 року в Києві розпочала роботу камера автоматичної фіксації порушень ПДР, яка реєструє рух по смузі громадського транспорту.

17 грудня 2020 року в Україні була запущена нова система відеоспостереження.

30 грудня 2020 року нові камери відеофіксації з'явилися у Львівській області.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська