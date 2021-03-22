На фінансування виробництва локомотива виділено 4 мільйони доларів.

У Каліфорнії (США) Комісія з енергетики виділила компанії Sierra Northern Railway та енергетичної дослідницької організації GTI майже 4 мільйони доларів на фінансування виробництва маневрового локомотива на водневих паливних елементах з метою демонстрації потенціалу водневих тягових агрегатів в зниженні викидів парникових газів в порівнянні з дизельними двигунами.

Про це повідомляє Railway Gazette.

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Компанія Sierra Northern Railway повідомила, що на маневрові локомотиви припадає значна частка споживання енергії залізницями в Каліфорнії, і тому вони є "відмінним випробувальним стендом" для демонстрації технологій з нульовим рівнем викидів.

"Ми віримо, що цей проект допоможе привести локомотивну галузь до переходу на шлях без викидів", - сказав президент Sierra Northern Railway Кеннан Х. Бірд III.

Також повідомляється, що Sierra Northern Railway є технічним керівником і співпрацює з GTI в якості офіційного заявника в Комісію з енергетики Каліфорнії.

Технічними партнерами з/д операторів є Railpower Tech, Ballard Power Systems, Optifuel Systems, Інститут транспортних досліджень Каліфорнійського університету в Девісі, Valley Vision, Velocity Strategies, газова компанія Південної Каліфорнії та Район управління якістю повітря в столиці Сакраменто.

Водневі Локомотиви

Польський виробник рухомого складу Pesa Bydgoszcz в березні 2021 року повідомив, що завершує роботу над своїм першим водневим локомотивом, який, за словами президента компанії Кшиштофа Здзярського, буде представлений до кінця 2021 року.

Також у березні 2021 року канадська компанія Ballard Power Systems і залізниця Canadian Pacific оголосили, що остання буде використовувати модулі паливних елементів, виготовлені Ballard, при реалізації програми створення локомотивів на водневому паливі. При цьому, в місті Датун північно-китайської провінції Шаньсі на заводі компанії CRRC Datong Co. В кінці січня вже зійшов з конвеєра перший гібридний локомотив на водневих паливних елементах, розроблений в Китаї.

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Автор: Олена Коваленко