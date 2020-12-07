Поїзд відрізняється високою здатністю долати підйоми, великою пасажиромісткістю, низьким рівнем шуму nf енергоспоживанням, а також адаптованістю до місцевості зі складним рельєфом.

Китайський виробник вагонів CRRC Qingdao Sifang випустив новий монорейковий поїзд сідлаючого типу з проектною максимальною швидкістю 100 км на годину.

Про це повідомляє "Сіньхуа".

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Відзначається, що працюючий на основі тягової технології постійного магніту, монорейковий поїзд нового покоління відрізняється високою здатністю долати підйоми, великою пасажиромісткістю, низьким рівнем шуму, низьким енергоспоживанням і відмінною адаптованістю до місцевості зі складним рельєфом.

Поїзд з шести вагонів здатний перевозити до 1400 пасажирів.

У порівнянні з діючими моделями монорейкових поїздів йому потрібно на 20% менше обсягу енергії.

Підвісний поїзд

У листопаді 2020 року в Китаї пройшли випробування першого безпілотного підвісного поїзда. За раз такий транспортний засіб здатний перевозити 300-400 пасажирів, а за годину - до 10 тисяч пасажирів.

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Автор: УНІАН