Міська влада наполегливо закликає громадян за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану, перенести візит на безпечніший час.

У Києві під час поминальних днів для забезпечення перевезень задіють додатковий рухомий склад.

Як інформують у Київській міській держадміністрації, додатковий випуск рухомого складу організують на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ.

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Зокрема, для перевезення пасажирів до Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту №258 "Станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище", на який планується залучити 60 автобусів КП "Київпастранс".

Крім того, для перевезення до Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут №740 "Одеська площа – Південне кладовище", на який планується залучити 20 автобусів КП "Київпастранс".

Також до Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути: №121 – "Станція метро "Почайна" – Лісове кладовище", №122 – "Станція метро "Оболонь" – Лісове кладовище", №124 – "Станція метро "Чернігівська" – Лісове кладовище", №125 – "Універсам "Позняки" – Лісове кладовище", на які планується залучити 26 автобусів КП "Київпастранс".

Загалом під час поминальних днів на маршрутах, які проходять поблизу міських кладовищ, працюватимуть 235 автобусів, 140 тролейбусів і 100 трамваїв КП "Київпастранс".

Водночас міська влада закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Громадянам рекомендують перенести візит на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких.

Поминальні дні в Києві - деталі

Проведення поминальних днів на місцях поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком.

Безпеку відвідувачів, порядок на місцях поховання і прилеглих до них територіях забезпечуватимуть представники ГУ Національної поліції та ГУ ДСНС.

Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.