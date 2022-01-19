Нові автобуси в Києві почнуть курсувати з середи.

У Києві з четверга, 20 січня, з’являться нові автобусні маршрути, транспорт курсуватиме у звичайному режимі.

У столиці їздитимуть автобуси під номерами 50, 36 та 22, йдеться на сторінці "Київпастрансу" в Facebook.

Маршрут автобуса №50 такий же, як і у маршрутного таксі №500, а автобус №22 дублює схему руху маршрутки №220.

Нові автобусні маршрути в Києві – як рухатиметься транспорт:

Автобус №50 їхатиме таким маршрутом: вул. Північна – проспект Героїв Сталінграда – вул. Героїв Дніпра – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В’ячеслава Чорновола – проспект Перемоги – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – Вокзальна площа;

Схема руху автобуса №36: вул. Кирилівська – Цукровий провулок – вул. Сирецька – вул. Ольжича – вул. Олени Теліги – вул. Юрія Іллєнка. У зворотному напрямку автобус їхатиме так: вул. Оранжерейна – вул. Дорогожицька – вул. Олени Теліги – вул. Ольжича – вул. Сирецька – вул. Кирилівська;

Схема руху автобуса №22: вул. Тростянецька – вул. Архітектора Вербицького – вул. Декабристів (у зворотному напрямку – вул. Ревуцького) – проспект Миколи Бажана – Південний міст – вул. Саперно-Слобідська – проспект Науки – Деміївська площа – проспект Валерія Лобановського – Севастопольська площа – вул. Святослава Хороброго.

Читайте такожУ Києві тимчасово скасовують рейси міської електрички: які самеРаніше стало відомо, що у Києві з 18 січня з'являться два нових автобусних маршрути – №57 і №105. Автобус №57 продублює схему руху відміненої маршрутки №576 – станція метро "Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка".

Автобус №105 курсуватиме від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе.

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