Маршрутку №576, яка їздила від станції метро "Академмістечко" до автринку "Чапаєвка", замінять на автобус.

Два нових автобусних маршрути з'являться в Києві з 18 січня. При цьому жителі Києва більше не зможуть скористатися послугами маршрутки № 576.

Про це повідомили в прес-службі Київпастрансу у Facebook.

Так, маршрутка №576 завершує свою роботу у зв'язку із запуском автобуса №57, який повністю дублює її маршрут станція метро "Академмістечко" – авторинок "Чапаєвка":

проспект Академіка Палладіна (від вулиці Академіка Єфремова) – Кільцева дорога – Вулиця Академіка Заболотного – Столичне шосе (у зворотному напрямку Дніпровське шосе) - вулиця Академіка Заболотного.

При цьому запустять ще один автобусний маршрут №105 від вулиці Тростянецької до Бориспільського шосе по маршруту:

Вулиця Тростянецька - вулиця Архітектора Вербицького - вулиця Вірменська - вулиця Ташкентська - вулиця Старобориспільська - Харківська площа - Бориспільське шосе - 23 кілометр Харківське шосе (Дарницьке лісництво) – Бориспільське шосе, 41-ст.

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16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Повідомлялося, що одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн - 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

29 листопада в столиці заборонили роботу громадського транспорту з несправними системами опалення.

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