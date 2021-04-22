За інформацією Міністерства інфраструктури, зараз цей квиток працює на маршруті 16-А.

З сьогоднішнього дня, 22 квітня, в Маріуполі запрацював єдиний електронний квиток SmartTicketCity в муніципальному транспортному сервісі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

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"SmartTicketCity в Маріуполі. Це єдиний е-квиток муніципального транспортного процесингу, завдяки якому можна буде зручно оплачувати проїзд відразу на всіх видах транспорту", - написав він.

За інформацією Міністерства інфраструктури, зараз цей квиток працює на маршруті 16-А, де буде тестуватися протягом 2 тижнів. Після цього квиток може бути масштабований на весь Маріуполь.

За словами Криклія, вже зараз SmartTicket об'єднує в собі залізницю, авіарейси SkyUp, автобусні перевезення Gunsel Lines і міський транспорт в Києві.

"Чим більше міст будуть підключені, тим зручніше будуть подорожі по Україні", - написав міністр.

Що цьому передувало

На початку квітня Міністерство інфраструктури України представило електронний квиток єдиного муніципального транспортного процесингу для міст. Наступним етапом впровадження процесингу після міст стануть області.

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Автор: Павло Степанець