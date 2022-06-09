Бюджет України недоотримує гроші, у тому числі через нульове розмитнення автомобілів.

Кабінет міністрів проситиме депутатів Верховної ради скасувати безмитне ввезення в Україну автомобілів громадянами.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час виступу на Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, передає РБК-Україна.

Марченко нагадав що урядовий законопроект пропонує відновити стягнення мит і ПДВ, у тому числі для авто громадян. "Це ми вважаємо нагальним та необхідним кроком", - сказав він.

Міністр додав, що уряд просить ВР відновити податки на митниці, "як це було до початку війни". За його словами, це дасть можливість збирати додаткові кошти та зменшить запозичення.

Нагадаємо, за словами Сергія Марченка, доходи держбюджету у травні лише на 30% покрили видатки.

Зокрема, фактичні видатки державного бюджету у травні становили 250 млрд грн, а доходи від податкової та митниці - лише 83 млрд грн (33% від видатків). Також Україна отримала міжнародну грантову допомогу у розмірі 18,3 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроект №7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування", який містить скасування пільги на ввезення автомобілів з-за кордону в Україну.

У пояснювальній записці зазначається, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 млрд грн.

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