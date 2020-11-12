Через карантин українським водіям дозволили не їздити до сервісного центру МВС: що можна оформити онлайн

Кожен автомобіліст може скористатися "електронним кабінетом водія" для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію.

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