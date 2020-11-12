Частину послуг можна буде замовити дистанційно / фото УНІАН Володимир Гонтар
Головний сервісний центр МВС надає українським водіям можливість оформлення деяких послуг в режимі онлайн.
Про це йдеться на офіційній сторінці відомства в Facebook.
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Кожен автомобіліст може скористатися "електронним кабінетом водія" для того, щоб здійснити ту чи іншу операцію.
Щоб отримати до нього доступ, потрібно ввести дані через ID.GOV.UA або через ПРИВАТ BANKID.
За допомогою онлайн-сервісу можна зробити наступне:
- замовити обмін і відновлення водійського посвідчення;
- перевірити авто по VIN-коду;
- сплатити штрафи;
- верифікувати дані.
Скріншот з Facebook
Нові правила дорожнього руху
- З 1 жовтня 2020 року водії в Україні мають дотримуватися правила їзди з включеними фарами або увімкненими ходовими вогнями поза населеними пунктами.
- 12 листопада 2020 року стало відомо про те, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил дорожнього руху.
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