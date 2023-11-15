Глава офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що один з аеропортів України можуть перезапустити для польотів.

Посилення протиповітряної оборони дозволить відкрити один з аеропортів України.

Про це під час виступу в Інституті Хадсона у Вашингтоні заявив глава офісу президента України Андрій Єрмак, проте він не уточнив, який з аеропортів можуть перезапустити в Україні для польотів.

"Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Це знак, що поворотні моменти у війні наближаються. І наступний рік буде вирішальним у цьому плані", — сказав Єрмак.

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За словами глави офісу президента, посилення ППО також стане гарантією відновлення України, оскільки країні необхідна надійна парасолька.

Аеропорти України

24 лютого 2022 року після вторгнення Росії в Україну було зупинено роботу всіх аеропортів України.

Аеропорт "Бориспіль" призупинив роботу, пасажирів евакуювали. Злітно-посадкова смуга головного аеропорту України була заблокована.

У серпні 2023 року українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відкрити польоти з аеропорту в Ужгороді, який знаходиться впритул до кордону з НАТО. Однак у Закарпатській ОВА заявили, що до кінця війни про відновлення роботи аеропорту"Ужгород" не може бути й мови.

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