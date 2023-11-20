Раніше ця послуга була доступна лише на території Польщі.

Відсьогодні, 20 листопада, сервіс міжнародної доставки посвідчення водія став доступним для українців у Чехії, Німеччині та Італії. Раніше ця послуга була доступна лише на території Польщі.

Як повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС, щоб скористатися послугою, необхідно зайти в електронний кабінет водія, вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку та сплатити послугу. Після опрацювання заявки документ відправлять "Укрпоштою".

Зазначається, що загальна вартість послуги становитиме орієнтовно 1300 гривень.

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"Ця опція актуальна для тих осіб, які хочуть обміняти своє посвідчення отримане вперше на 2 роки, загубили чи пошкодили документ, або змінили персональні дані", - йдеться в повідомленні.

Водійське посвідчення - останні новини

Як повідомляв УНІАН, із жовтня 2023 року українці можуть онлайн замовити обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни. Цей сервіс став доступним для осіб, які проживають у Польщі. Термін міжнародної доставки становить близько 15 днів. Орієнтовна вартість посвідчення водія - 311 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть - 960 грн.

У листопаді в державному застосунку "Дія" вдосконалили послугу заміни посвідчення водія. Так, українці можуть замовити доставку посвідчення водія кур’єром або на відділення "Укрпошти" в "Дії". Послуга доступна як для водіїв-новачків, так і для автовласників, які хочуть змінити пластикове посвідчення.

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