За перше півріччя 2024 року автопарк нашої країни поповнили 1372 нових пікапи, що практично втричі більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го. Такі дані наводить портал "Укравтопром".
Зазначається, що 95% пікапів придбали юридичні особи. Найпопулярнішою моделлю першого півріччя в цьому сегменті виявися Peugeot Landtrek.
Це середньорозмірний пікап, який випускає французька компанія Peugeot з 2019 року. Автомобіль є ліцензійним клоном китайської моделі Changan Kaicene F70, що випускається компанією Shenzhen Baoneng Motor.
Загалом п’ятірка найпопулярніших в Україні нових пікапів виглядає так:
- Peugeot Landtrek – 397 одиниць;
- Mitsubishi L200 – 361;
- Toyota Hilux – 341;
- Ford Ranger – 79;
- Isuzu D-Max – 61.
Ринок пікапів – що варте уваги
Раніше експерт з уживаних авто Метт Гудвін порадив уникати деяких популярних вживаних пікапів. Зокрема спеціаліст вважає, що не варто купувати китайський Great Wall Steed. Також він радить водіям уникати Isuzu D-Max: зокрема, через недостатньо потужний двигун.
А до цього Гудвін назвав три найкращих пікапа, які довго служитимуть. Зокрема, експерт вважає вдалим вибором Fiat Fullback, оскільки його значною мірою спроєктували та побудували спеціалісти Mitsubishi.