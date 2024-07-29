Левову частку автомобілів у цьому сегменті придбали юридичні особи.

За перше півріччя 2024 року автопарк нашої країни поповнили 1372 нових пікапи, що практично втричі більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023-го. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

Зазначається, що 95% пікапів придбали юридичні особи. Найпопулярнішою моделлю першого півріччя в цьому сегменті виявися Peugeot Landtrek.

Це середньорозмірний пікап, який випускає французька компанія Peugeot з 2019 року. Автомобіль є ліцензійним клоном китайської моделі Changan Kaicene F70, що випускається компанією Shenzhen Baoneng Motor.

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Загалом п’ятірка найпопулярніших в Україні нових пікапів виглядає так:

Peugeot Landtrek – 397 одиниць;

Mitsubishi L200 – 361;

Toyota Hilux – 341;

Ford Ranger – 79;

Isuzu D-Max – 61.

Ринок пікапів – що варте уваги

Раніше експерт з уживаних авто Метт Гудвін порадив уникати деяких популярних вживаних пікапів. Зокрема спеціаліст вважає, що не варто купувати китайський Great Wall Steed. Також він радить водіям уникати Isuzu D-Max: зокрема, через недостатньо потужний двигун.

А до цього Гудвін назвав три найкращих пікапа, які довго служитимуть. Зокрема, експерт вважає вдалим вибором Fiat Fullback, оскільки його значною мірою спроєктували та побудували спеціалісти Mitsubishi.

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