За перше півріччя дизельні автомобілі охопили 25% продажів на ринку нових легковиків.

З січня по червень автопарк нашої країни поповнився 36,4 тис автомобілів з дизельними двигунами. Це на 2% менше, ніж торік. Такі дані наводить портал "Укравтопром".

8,1 тис одиниць з цієї кількості виявились новими авто, а 28,3 тис – вживаними, ввезеними з-за кордону. Таким чином, на ринку нових автомобілів дизельні легковики охопили 25% продажів проти 22% за аналогічний період минулого року.

Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин також дорівнювала 25%. У порівнянні з минулим роком це на 10 відсоткових пунктів менше.

Відео дня

Перша п’ятірка нових авто з дизельними двигунами:

Renault Duster – 2564 одиниць;

Volkswagen Touareg – 496;

Toyota Land Cruiser Prado – 475;

BMW X3 – 393;

Mitsubishi L200 – 351.

Топ-5 імпортованих вживаних авто з дизельними двигунами:

Renault Mégane – 2574 одиниць;

Škoda Octavia – 2022;

Volkswagen Passat – 1947;

Nissan Qashqai – 1485;

Volkswagen Golf – 1023.

Новини авторинку – що варте уваги

Раніше експерти з'ясували, що автомобілі з бензиновими ДВЗ продовжують домінувати на українському ринку нових авто: при цьому їхня частка у першому півріччі дещо знизилась, якщо порівнювати з минулорічними показниками.

Також повідомлялось, що в Україні стали частіше купувати авто з КНР: за перше півріччя легковики з Китаю охопили 16% ринку нашої країни. Як серед нових легкових авто, так і серед вживаних легковиків з Китаю, найбільшим попитом користувався Volkswagen ID.4.

Вас також можуть зацікавити новини: