З січня по червень автопарк нашої країни поповнився 36,4 тис автомобілів з дизельними двигунами. Це на 2% менше, ніж торік. Такі дані наводить портал "Укравтопром".
8,1 тис одиниць з цієї кількості виявились новими авто, а 28,3 тис – вживаними, ввезеними з-за кордону. Таким чином, на ринку нових автомобілів дизельні легковики охопили 25% продажів проти 22% за аналогічний період минулого року.
Якщо казати про ввезені вживані авто, то тут частка дизельних машин також дорівнювала 25%. У порівнянні з минулим роком це на 10 відсоткових пунктів менше.
Перша п’ятірка нових авто з дизельними двигунами:
- Renault Duster – 2564 одиниць;
- Volkswagen Touareg – 496;
- Toyota Land Cruiser Prado – 475;
- BMW X3 – 393;
- Mitsubishi L200 – 351.
Топ-5 імпортованих вживаних авто з дизельними двигунами:
- Renault Mégane – 2574 одиниць;
- Škoda Octavia – 2022;
- Volkswagen Passat – 1947;
- Nissan Qashqai – 1485;
- Volkswagen Golf – 1023.
Новини авторинку – що варте уваги
Раніше експерти з'ясували, що автомобілі з бензиновими ДВЗ продовжують домінувати на українському ринку нових авто: при цьому їхня частка у першому півріччі дещо знизилась, якщо порівнювати з минулорічними показниками.
Також повідомлялось, що в Україні стали частіше купувати авто з КНР: за перше півріччя легковики з Китаю охопили 16% ринку нашої країни. Як серед нових легкових авто, так і серед вживаних легковиків з Китаю, найбільшим попитом користувався Volkswagen ID.4.