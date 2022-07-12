Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС знизилася до 35,74 грн/л.

Українські мережі АЗС знову знизили ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи" А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Середня ціна на скраплений газ в мережах АЗС по країні знизилася до 35,74 грн/л.

На станціях ОККО автогаз подешевшав на 1 грн, до 34,99 грн/л. на стільки ж знизилася ціна на продукт в мережах "Укргазвидобування", "Нефтек"" і "Авантаж 7", - до 35,00, 36,99 і 32,95 грн/л.

Мережа АЗС Mango знизила ціну на 2 гривні - до 35,19 грн/л. Shell на 1,44 грн, до 34,89 грн/л.

Також, в межах 29-50 копійок знизили ціни на автогаз мережі "БРСМ-Нафта" і "Автотранс", зараз вони становлять 34,46 і 35,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,58-1 грн/л подешевшав автогаз і в мережах Chipo, "Катрал", BVS та інших.

Ціни на автогаз:

Автогаз на українських автозаправних станціях почав дешевшати з середини червня.

Станом на 11 липня 2022 року на українських АЗС продовжував дешевшати автогаз. Середня ціна на автогаз за вихідні в мережах АЗС знизилася до 36,61 грн/л.

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