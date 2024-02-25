Він також розповів, яких заходів треба вжити для убезпечення польотів.

Авіасполучення в Україні можуть відновити до кінця 2024 року. Таку думку висловив директор Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI EUROPE) Олів'є Янковець.

"Я б на це сподівався. З високою вірогідністю думаю, що так. Попри військові ризики Україна не зупиняє потяги, а вони є дуже повільними на відміну від літаків. Проте всі чомусь вирішили, що авіація більш небезпечна. Це не зовсім правильно з точки зору оцінки ризиків. Тим більше, що є технології, як зробити польоти навіть в нинішніх умовах безпечними", – сказав він в інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зокрема, треба переконатися, що система протиповітряної оборони розташована там, де вона має бути. Крім того, необхідно вирішити питання зі страховими компаніями.

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"Потрібно видати NOTAM. Цей крок має відбутися в координації з ЄС, насамперед з EASA. Ми обговорювали це протягом останніх місяців, досить довго, і я відчуваю, що технічно ми досягли значного прогресу. Думаю, нам потрібно наполягати, щоб це сталося зараз", – пояснив Янковець.

Водночас на запитання про те, чи може EASA дозволити польоти лише з одного аеропорту України, він сказав, що відповісти не може, оскільки "не має доступу до кейсів безпеки".

"Буде рішення українського уряду, яка частина повітряного простору відкривається. Багато хто каже, що першим аеропортом, з якого відновляться польоти, буде Львів, оскільки він знаходиться в Західній Україні, де більш безпечно… Я не маю всіх складових, для того щоб зробити таке судження. Це питання точно не до ACI EUROPE. Рішення мають приймати компетентні органи в Україні за підтримки EASA", – констатував гендиректор Міжнародної ради аеропортів Європи.

Відновлення польотів в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії небо в Україні закрите для цивільних літаків. Питання відновлення польотів в Україні обговорювалося вже не один раз.

У липні 2023 року в Повітряних силах ЗСУ наголошували, що відновлювати авіасполучення в Україні поки небезпечно. Зазначалося, що ворожі ракети та дрони можуть зʼявитися в будь-якій точці України.

У лютому 2024 року голова Державіаслужби України Олександр Більчук заявив, що українській авіації потрібен місяць для повноцінної підготовки, щоб почати перевезення пасажирів. Для старту необхідних робіт чекають тільки дозволу на польоти.

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