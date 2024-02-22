Олександр Більчук зазначив, що відсутність авіасполучення погано впливає на стан авіації України.

Українській авіації потрібен місяць для повноцінної підготовки, щоб почати перевезення пасажирів. Для старту необхідних робіт чекають тільки дозволу на польоти.

У сюжеті ТСН зазначається, що аеропорти Києва та Львова змогли зберегти персонал, їм достатньо лічених тижнів, щоб підготуватися до прийому літаків. При цьому представники іноземних лоукостерів запевняють, що готові до повернення на ринок України, а ось відновлення саме української авіації буде проходити дуже важко.

Глава Державіаслужби України Олександр Більчук повідомив, що більша частина пілотів, які працюють за кордоном, в Україну не повернуться, а ті, хто залишився, без польотів втрачають свою кваліфікацію.

"Якщо ми говоримо про політ, як політ, то його можна виконати вже завтра, але ми ж говоримо про комерційну діяльність. Для цього треба зробити систему продажів, провести аудит аеропорту. Українські компанії слабшають. Ми може залишитися без своїх авіакомпаній, які платять податки до бюджету України, які платять зарплати в Україні і які створюють культуру української цивільної авіації", - зазначив чиновник.

Відновлення авіаперельотів в Україні - що відомо

У травні глава МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи прогноз Євроконтролю про обмеження польотів над Україною до 2029 року, заявив, що львівський аеропорт міг би відновити польоти, якщо Україна отримає винищувачі F-16.

Також звучали пропозиції про відновлення роботи аеропорту в Ужгороді, де літаки злітають відразу в повітряний простір Словаччини, але місцеві власті запевнили, що до завершення війни про польоти цивільної авіації не варто говорити.

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