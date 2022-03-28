Усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Низка поїздів затримуються через пошкодження в результаті обстрілів з боку російських окупантів контактної мережі на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області.

Про це йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Укрзалізниці".

"Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ", – йдеться в повідомленні.

Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.

Водночас повідомляється, що усі пасажири та поїзні бригади неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від епіцентру подій.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" оголосили, що евакуаційні потяги в Україні їздитимуть за новою схемою.

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