"Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин під час Всеукраїнського телемарафону.
"Я б сказав, що не кількість потягів зменшилася, а кількість людей, яких ми вивозимо. Тому зараз у потягах вільніше і комфортніше трошки. Ми переформатовуємо наші потяги - ми їх зараз направляємо більше до невеликих міст, більше до міст, в які підвозять автобусами наших громадян, щоб зробити двоступінчатий евакуаційний коридор, там, де є зелені гуманітарні коридори, і фокусуємося на складніших евакуаційних схемах", - сказав він.
Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано-вранці вдерлися в Україну. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні населені пункти, у тому числі Київ, Чернігів, Харків, Херсон і Маріуполь.
Мешканці населених пунктів, у яких розпочалися бойові дії, масово залишали свої будинки. "УЗ" організувала безплатні евакуаційні потяги.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 21 березня повідомив, що в нашій державі вже 11-12 млн людей стали вимушеними внутрішніми переселенцями.
Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.