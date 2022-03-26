В "УЗ" повідомили про зменшення кількості евакуйованих українців.

"Укрзалізниця" змінює схему роботи евакуаційних поїздів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин під час Всеукраїнського телемарафону.

"Я б сказав, що не кількість потягів зменшилася, а кількість людей, яких ми вивозимо. Тому зараз у потягах вільніше і комфортніше трошки. Ми переформатовуємо наші потяги - ми їх зараз направляємо більше до невеликих міст, більше до міст, в які підвозять автобусами наших громадян, щоб зробити двоступінчатий евакуаційний коридор, там, де є зелені гуманітарні коридори, і фокусуємося на складніших евакуаційних схемах", - сказав він.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано-вранці вдерлися в Україну. Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім і мирні населені пункти, у тому числі Київ, Чернігів, Харків, Херсон і Маріуполь.

Мешканці населених пунктів, у яких розпочалися бойові дії, масово залишали свої будинки. "УЗ" організувала безплатні евакуаційні потяги.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 21 березня повідомив, що в нашій державі вже 11-12 млн людей стали вимушеними внутрішніми переселенцями.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

Вас також можуть зацікавити новини: