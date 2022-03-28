За інформацією ЗСУ, таким чином Росія може готувати нові ракетні удари по Україні.

Кораблі Російської Федерації помічені в закритому районі Чорного моря.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 12:00 28 березня.

За інформацією Генштабу, Росія таким чином може готувати нові ракетні удари по території України.

"Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон. Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об'єктах на території України" - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Південнобузькому напрямку російські війська працюють над відновленням своєї боєздатності, поповнюють боєприпаси, продовжують проведення інженерних робіт.

Окрім того, ворог проводив штурмові дії в напрямку населеного пункту Благодатне, однак успіху не мав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, в понеділок 28 березня, Збройні сили України проводять в одеській акваторії Чорного моря навчальні стрільби. Якщо почули вибухи в Одесі чи стрільбу, просять не хвилюватися.

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