"Укрзалізниця" хоче створити центри із залученням міжнародних інвесторів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) планує запуск пілотних проектів зі здачі в оренду своїх вантажних терміналів.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Жмак під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

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"Ми плануємо кілька пілотних проектів, пов'язаних з довгостроковою орендою наших активів, таких як вантажні термінали", - сказав він.

За його словами, УЗ планує створити на базі таких терміналів центри із залученням міжнародних інвесторів.

Концесія

У грудні 2020 року директор з комерційної роботи та логістики "Укрзалізниці" Іраклі Езугбая повідомив, що компанія розглядає можливість передачі в концесію своїх контейнерних терміналів як спосіб залучення інвестицій.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець