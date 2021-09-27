Від реалізації першої партії непрофільних активів УЗ планує отримати не менше 13 млн грн.

"Укрзалізниця" розпочала продаж непрофільних активів, перший аукціон відбудеться в електронній системі "Prozorro.Продажі" 27 вересня.

Про це повідомила прес-служба УЗ на своїй сторінці в Facebook.

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"Вперше в історії компанія виставляє на аукціон будівлі, які не є профільними. Сьогодні на кону 5 лотів: нежитлові приміщення, магазини, спиртосховище", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від реалізації першої партії непрофільних активів УЗ планує отримати не менше 13 млн грн. В цілому до кінця року компанія планує отримати від реалізації непрофільних активів мінімум півмільярда гривень.

"5 жовтня плануємо розпочати продаж ще 4 лотів, куди входять два приміщення аптеки, підвальне приміщення, нежитлове приміщення та магазин. Про результати першого аукціону ми повідомимо додатково", - зазначила прес-служба.

"Укрзалізниця": що необхідно знати

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

У травні 2021 року "Укрзалізниця" визначила 182 непрофільних активи для продажу.

Автор: Катерина Жирій