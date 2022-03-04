Посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна, пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.

"Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, додано такі поїзди:

12:00 - Дніпро - Львів;

15:00 - Запоріжжя - Львів;

15:00 - Лиман - Львів;

16:00 - Кривий Ріг - Львів;

18:00 - Харків - Львів;

22:00 - Харків - Львів;

22:00 - Запоріжжя - Львів;

22:00 - Кривий Ріг - Львів;

23:59 - Запоріжжя - Ужгород.

У компанії зазначили, що посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна, пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" зробила рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них.

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