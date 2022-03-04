Посадка в евакуаційні поїзди безкоштовна / фото REUTERS
"Укрзалізниця" призначає низку додаткових поїздів на захід країни з Харкова, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зокрема, додано такі поїзди:
- 12:00 - Дніпро - Львів;
- 15:00 - Запоріжжя - Львів;
- 15:00 - Лиман - Львів;
- 16:00 - Кривий Ріг - Львів;
- 18:00 - Харків - Львів;
- 22:00 - Харків - Львів;
- 22:00 - Запоріжжя - Львів;
- 22:00 - Кривий Ріг - Львів;
- 23:59 - Запоріжжя - Ужгород.
У компанії зазначили, що посадка в поїзди, що рухаються на захід країни, безкоштовна, пріоритет надається дітям, жінкам та літнім людям.
Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" зробила рейси зі сходу та півдня в напрямку заходу України евакуаційними та закрила продаж квитків на них.