Вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного навантаження.

"Укрзалізниця" надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення тіл вбитих російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Перед "Укрзалізницею" було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя. Вантажність одного вагона-рефрижератора - 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тисяч убитих солдатів російської окупаційної армії. Наразі вагони вже перебувають на станціях в очікуванні повного навантаження", - йдеться в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких потягів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів. Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення тіл убитих окупантів російської армії.

Українські солдати, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ.

Як повідомляв УНІАН, за тиждень у боях в Україні загинули 9 тисяч ворожих військових.

Також серед втрат окупантів 217 танків, 900 бойових броньованих машин, 90 артилерійських систем, 42 одиниці реактивних систем залпового вогню, 11 засобів протиповітряної оборони та інша техніка.

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