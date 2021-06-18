У період свят і вихідних на Трійцю і День Конституції "Укрзалізниця" готується перевезти понад півмільйона пасажирів.

"Укрзалізниця" (УЗ) призначила 21 додатковий поїзд на найближчі півтора тижня, на які випадають вихідні дні на честь Трійці й Дня Конституції.

Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця" готується до старту по-справжньому "жарких" перевезень: з 18 червня по 28 червня вже придбано понад 600 тисяч проїзних документів. Для перевезення понад півмільйона пасажирів на святкові дні призначено 21 додатковий поїзд і 58 додаткових рейсів, що дозволяє запропонувати пасажирам ще понад 50 тисяч місць", - сказано в повідомленні.

Також "Укрзалізниця" додала склади поїздів на 64 вагони, що дорівнює місткості 4 пасажирських поїздів.

У залізничній компанії додали, що найпопулярнішими напрямками на свята для українців традиційно є: Київ - Херсон, Київ - Одеса, Київ - Бердянськ, Київ - Генічеськ, Дніпро - Одеса, Львів - Одеса, Харків - Одеса, Харків - Херсон.

Читайте такожУкрзалізниця з 1 червня запускає потяг у Європу

Крім того, "Укрзалізниця" з 3 липня відкриває продажі на поїзд "Інтерсіті" Київ - Одеса - Київ. Поїзд "Тарпан" по тому ж маршруту курсуватиме з 26 червня щодня до кінця літа.

Маршрути на літній період

"Укрзалізниця" з 1 липня та на літній період продовжує маршрути поїздів №43/44 Івано-Франківськ - Київ та №118/117 Чернівці - Київ до Чернігова.

З 1 червня "Укрзалізниця" у зв'язку зі стабілізацією ситуації з коронавірусом відновила міжнародне сполучення за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини.

"Укрзалізниця" на Червень призначила 11 додаткових поїздів до моря - в Одесу, Бердянськ і Генічеськ.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна