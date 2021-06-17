В результаті негоди в туристичних Бердянську та Кирилівці виявилися затопленими пляжі, вода вже підібралася до баз відпочинку.

Сьогодні на півдні України вирує циклон, в результаті якого пляжі у туристичних Кирилівці та Бердянську виявилися затопленими.

Так, у Кирилівці рано вранці сталася гроза з сильним дощем, а потім почав посилюватися вітер, повідомляє ria-m.tv.

За даними видання, пориви вітру досягають 28 м/с, тому в акваторії Азовського моря розігрався шторм. Він жене хвилю до берега, море поступово поглинає пляжі та вже заливає бази відпочинку, розташовані на першій лінії біля моря.

За словами очевидців, води вже по щиколотку і вона продовжує прибувати.

А в Бердянську пляж повністю зник під водою.

Потоп у Керчі

Як повідомляв Погода УНІАН, потужна злива накрила Керч. У місті затоплені перші поверхи будинків, рівень води у квартирах перевищує півметра.

За даними місцевих ЗМІ, в місті випало півтори місячної норми опадів. Центр міста опинився весь у воді, транспорт не їде, а пливе по дорозі. Пішоходи по місту змушені пересуватися по коліно, а місцями - по пояс у воді.

Як повідомляється, потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й затопило автомобілі.

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Автор: Катерина Лиманська