Загальна вартість програми становитиме приблизно 400 млн доларів, включаючи сервісне обслуговування.

Державна "Укрзалізниця" розраховує купити ще 20 потягів "Інтерсіті", що дасть змогу перевозити додатково 5-6 млн пасажирів на рік. Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, український уряд зараз веде активні перемовини з представниками Кореї щодо потенційної закупівлі додаткових потягів виробника Hyundai.

Зазначається, що попередньо один поїзд коштуватиме близько 16 млн дол. Загальна вартість програми становитиме приблизно 400 млн дол., включаючи сервісне обслуговування.

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"Якщо брати цей сценарій, то вже за 18-24 місяці після підписання угоди Корея готова надати нам перші потяги, а протягом трьох-чотирьох років - усі 20", - зазначив Перцовський.

Українська залізниця – останні новини

На початку серпня стало відомо, що "Укрзалізниця" почала продавати квитки на унікальний дитячий вагон, який буде курсувати у складі поїзда №15/16 "‎Харків – Ясіня"‎ з 8 серпня.

"Ми системно рухаємось до нашої мети - стати найбільш дружньою до дітей залізницею в Європі", - йдеться у заяві голови правління Укрзалізниці Євгена Лященко.

Крім того, з 10 серпня для зменшення ризику затримок при проходженні кордону запрацювали коригування у розкладі руху двох поїздів "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль.

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