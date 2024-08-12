Тимчасове обмеження деяких поїздів збережеться через ремонт інфраструктури з боку польської сторони.

Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ збережеться до 30 вересня. Як повідомляє пресслужба перевізника, для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць.

В "Укрзалізниці" нагадали, що обмеження не стосується поїздів:

⁠№67/68 Київ – Варшава – Київ;

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

⁠№119 Дніпро – Хелм;

⁠ №24 Хелм – Київ.

Вони та пересадкові поїзди до/з Варшави курсуватимуть як зазвичай.

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Проте, маршрут деяких поїздів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорохуськ замість Хелму, відстань між якими складає всього 25 км:

№23 Київ – Хелм;

№93/94 Харків – Хелм – Харків;

⁠№120 Хелм – Дніпро.

Зазначається, що пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином: у поїзді "Укрзалізниці". Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійснюватися на станції Дорохуськ наступним чином:

двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ – Дорохуськ прибуватиме на станцію Дорохуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 07:55. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 21112 вирушатиме з Дорохуська о 08:03;

двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ – Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:59 (Хелм 09:36 – 09:41), відправлення з Варшави Центральної о 06:45, Варшави Всходньої о 06:53.

В УЗ наголосили, що пересадка на станції Дорохуськ є вимушеним тимчасовим кроком, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд).

Українська залізниця – останні новини

Раніше повідомлялося, що з 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро будуть їздити до/з прикордонної станції Дорохуськ. Такі зміни були пов'язані з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі.

9 серпня стало відомо, що "Укрзалізниця" збільшила кількість місць на поїзд Мукачево-Кошице (Словаччина). Рішення було ухвалено з метою уникнути дефіциту квитків. Зміни діятимуть до 15 вересня.

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