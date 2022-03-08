Компанія продовжує евакуювати українців в західному напрямку.

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні низку евакуаційних поїздів з Дніпра, Запоріжжя та Кривого Рога.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

З Дніпра їдуть наступні поїзди:

911/912 Дніпро-Хелм о 10:30,

201/202 Дніпро-Львів (17 вагонів) о 12:00,

212/213 Дніпро-Трускавець (20 вагонів) о 15:00.

З Запоріжжя призначено декілька додаткових евакуаційних рейсів:

901/902 Запоріжжя-Хелм (19 вагонів) об 11:00,

223/224 Запоріжжя-Львів (17 вагонів) о 12:20,

227/228 Запоріжжя-Ковель 19 вагонів) о 14:00.

З Кривого Рога наступні додаткові евакуаційні рейси:

915/916 Кривий Ріг-Хелм (19 вагонів завдовжки) о 10:30,

222/221 Кривий Ріг-Львів (12 вагонів) о 14:00,

229/230 Кривий Ріг-Ужгород (15 вагонів) о 19:08,

206/205 Кривий Ріг-Чоп (10 вагонів) о 20:00.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" продовжує допомагати жителям України з евакуацією та оприлюднила список евакуаційних поїздів на 8 березня. Проїзд у них безкоштовний, однак графік може змінюватися.

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