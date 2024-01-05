У минулому році перевезення в Європу були рекордними.

За підсумками 2023 року "Укрзалізниця" загалом перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення. До країн Європи перевезено рекордні 2,1 млн пасажирів, повідомила в Telegram прес-служба перевізника.

"За обсягами перевезених пасажирів ми вже вийшли на показники 2022-го до широкомасштабного вторгнення. До країн ЄС перевезли рекордну кількість пасажирів, але попит залишається дуже великим. Тому працюємо над розширенням міжнародних маршрутів і збільшенням місць на вже існуючих", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За його словами, у минулому році пасажирські перевезення до Європи зросли в 2,1 рази порівняно із показником 2022-го. За груповими заявками в 2023 році перевезли майже 450 тисяч пасажирів

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У зв'язку зі зростанням попиту "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони до потягів, які курсують найпопулярнішими маршрутами грудня.

Також "Укрзалізниця" запустила сервіс спецзамовлення проїзних документів для військовослужбовців, який дозволить забронювати квитки на потяг навіть у разі їх відсутності у продажу.

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