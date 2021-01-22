Також компанія працює над створенням власного центру моніторингу та аналізу всіх фактів розкрадань.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) розглядає можливість використання сучасних технічних засобів для запобігання крадіжкам, зокрема, квадрокоптерів та потужних відеокамер.

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на директора Офісу з безпеки УЗ Михайла Ясельського за підсумками його зустрічі з представниками бізнесу.

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"Укрзалізниця" розглядає можливість використання сучасних технічних засобів для запобігання крадіжкам, зокрема, квадрокоптерів і потужних відеокамер, а також працює над створенням власного центру моніторингу та аналізу всіх фактів розкрадань", - повідомила прес-служба, посилаючись на Ясельського.

Зазначається, що "Укрзалізниця" звертатиметься до правоохоронних органів щодо посилення співпраці та оперативного реагування на факти розкрадань залізничних вантажів.

Прес-служба також повідомила, що учасники ринку вантажоперевезень також запропонували обмін інформацією про динамічне зважування поїздів у русі, що дозволить оперативно виявляти найбільш проблемні точки на маршрутах їх руху.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Що цьому передувало

"Укрзалізниця" у 2020 році зафіксувала майже на 42% менше випадків незаконного втручання в роботу своїх філій - 338 випадків у 2020 році проти 579 у 2019 році.

Серед зафіксованих правопорушень, зокрема, 78 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, у рухомому складі та інших об'єктах. Також було зафіксовано 111 крадіжок та випадків розукомплектування рухомого складу, 48 випадків накладення на рейки сторонніх предметів, 31 випадок перекриття руху поїздів сторонніми особами, 5 випадків кидання сторонніх предметів до рухомого складу.

Охорона поїздів

4 березня 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" спільно з Національною поліцією України організувала супровід працівниками поліції двох пасажирських поїздів далекого прямування.

18 січня 2021 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" планує підвищити рівень безпеки в приміських поїздах. Зокрема йдеться про встановлення камер відеоспостереження.

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Автор: Павло Степанець