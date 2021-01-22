Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) розглядає можливість використання сучасних технічних засобів для запобігання крадіжкам, зокрема, квадрокоптерів та потужних відеокамер.
Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на директора Офісу з безпеки УЗ Михайла Ясельського за підсумками його зустрічі з представниками бізнесу.
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"Укрзалізниця" розглядає можливість використання сучасних технічних засобів для запобігання крадіжкам, зокрема, квадрокоптерів і потужних відеокамер, а також працює над створенням власного центру моніторингу та аналізу всіх фактів розкрадань", - повідомила прес-служба, посилаючись на Ясельського.
Зазначається, що "Укрзалізниця" звертатиметься до правоохоронних органів щодо посилення співпраці та оперативного реагування на факти розкрадань залізничних вантажів.
Прес-служба також повідомила, що учасники ринку вантажоперевезень також запропонували обмін інформацією про динамічне зважування поїздів у русі, що дозволить оперативно виявляти найбільш проблемні точки на маршрутах їх руху.
"Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Що цьому передувало
"Укрзалізниця" у 2020 році зафіксувала майже на 42% менше випадків незаконного втручання в роботу своїх філій - 338 випадків у 2020 році проти 579 у 2019 році.
Серед зафіксованих правопорушень, зокрема, 78 повідомлень про встановлення вибухових пристроїв на вокзалах, у рухомому складі та інших об'єктах. Також було зафіксовано 111 крадіжок та випадків розукомплектування рухомого складу, 48 випадків накладення на рейки сторонніх предметів, 31 випадок перекриття руху поїздів сторонніми особами, 5 випадків кидання сторонніх предметів до рухомого складу.
Охорона поїздів
4 березня 2020 року акціонерна компанія "Укрзалізниця" спільно з Національною поліцією України організувала супровід працівниками поліції двох пасажирських поїздів далекого прямування.
18 січня 2021 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" планує підвищити рівень безпеки в приміських поїздах. Зокрема йдеться про встановлення камер відеоспостереження.
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