Також ЄС зазначив, що Україна досі не ухвалила ключових ринкових законів, зокрема й про залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та інтермодальні перевезення.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» все ще не реформована і перебуває в критичному фінансовому становищі.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережаПро це сказано у звіті Європейського Союзу щодо реалізації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, опублікованому на сайті Єврокомісії.

«Фінансове становище нереформованої «Укрзалізниці» залишається критичним», - сказано у звіті.

Також ЄС зазначив, що Україна все ще не ухвалила ключових ринкових законів, зокрема й про залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Крім того, Україна все ще не ухвалила плану дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії, а також комплексного плану дій з реформування інфраструктури.

Згідно зі звітом, такий план необхідний для адаптації українських норм у сфері інфраструктурного менеджменту до європейських.

Фінансовий стан «Укрзалізниці»

Компанія «Укрзалізниця» в січні-червні зазнала 8,79 млрд грн збитків, тоді як у першому півріччі минулого року отримала 1 млрд грн прибутку.

Зокрема, дохід від вантажних перевезень у січні-червні скоротився на 15% - до 30,6 млрд грн, від перевезень пасажирів і багажу - на 56% (до 1,9 млрд грн).

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує у 2021 році направити 4,7 млрд грн на капітальний ремонт тягового парку.

Філія «Центр забезпечення виробництва» АТ «Українська залізниця» 17 липня за результатами тендеру замовила АТ «Завод Екватор» кондиціонери для пасажирських вагонів на 14,49 млн грн.

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Автор: Павло Степанець