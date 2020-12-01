Крім того, Україна не ухвалила плану дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії / фото УНІАН

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» все ще не реформована і перебуває в критичному фінансовому становищі.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережаПро це сказано у звіті Європейського Союзу щодо реалізації Україною Угоди про асоціацію з ЄС, опублікованому на сайті Єврокомісії.

«Фінансове становище нереформованої «Укрзалізниці» залишається критичним», - сказано у звіті.

Також ЄС зазначив, що Україна все ще не ухвалила ключових ринкових законів, зокрема й про залізничний транспорт, внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Крім того, Україна все ще не ухвалила плану дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії, а також комплексного плану дій з реформування інфраструктури.

Згідно зі звітом, такий план необхідний для адаптації українських норм у сфері інфраструктурного менеджменту до європейських.

Фінансовий стан «Укрзалізниці»

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Автор: Павло Степанець