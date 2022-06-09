Відновлення курсування електропоїздів планується з 14 червня.

"Укрзалізниця" з 14 червня відновлює курсування приміських потягів у напрямку Київ-Васильків.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"14 червня 2022 року поновлюється курсування електропоїздів у напрямку Київ – Васильків-2", - йдеться в повідомленні.

Розклад електропоїздів, які відправляються щодня в бік Києва:

№ 6040 Васильків-2 – Київ-Пасажирський зі станції Васильків-2 о 06:10 і прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 07:14.

№ 6044 Васильків-2 – Київ-Пасажирський зі станції Васильків-2 о 08:56, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 09:59.

№ 6048 Васильків-2 – Київ-Пасажирський зі станції Васильків-2 об 11:47, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 12:51.

№ 6052 Васильків-2 – Київ-Пасажирський зі станції Васильків-2 о 16:22, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 17:26.

№ 6056 Васильків-2 – Київ-Пасажирський зі станції Васильків-2 о 18:55, прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 19:58.

Електропоїзди в бік Василькова:

№ 6039 Київ-Пасажирський - Васильків-2 з Києва о 07:31, прибуває на станцію Васильків-2 о 08:35.

№ 6043 Київ-Пасажирський - Васильків-2 з Києва о 10:13, прибуває на станцію Васильків-2 об 11:16.

№ 6047 Київ-Пасажирський - Васильків-2 з Києва о 15:09, прибуває на станцію Васильків-2 о 16:12.

№ 6051 Київ-Пасажирський - Васильків-2 з Києва о 17:38, прибуває на станцію Васильків-2 о 18:41.

№ 6057 Київ-Пасажирський - Васильків-2 з Києва о 20:11, прибуває на станцію Васильків-2 о 21:13.

У прес-службі нагадали, що рух зазначених поїздів було призупинено у зв'язку з веденням бойових дій в безпосередній близькості до залізниці.

Нові поїзди:

"Укрзалізниця" призначила новий поїзд сполученням Перемишль-Запоріжжя. Поїзд сполученням Перемишль-Запоріжжя курсуватиме з 12 червня, а перший рейс із Запоріжжя до Перемишля відправиться 11 червня.

7 червня 2022 року "Укрзалізниця" призначила ряд нових приміських поїздів.

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