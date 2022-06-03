Перший рейс до Польщі відбудеться 11 червня.

"Укрзалізниця" відреагувала на повернення пасажирів в Україну та призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль - Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"Він курсуватиме з 12 червня (перший рейс із Запоріжжя до Перемишля - 11 червня). Поїзд відправлятиметься із Перемишля о 16:00, зупинятиметься у Дніпрі о 13:26 і прибуватиме до Запоріжжя о 15:51. Із Запоріжжя поїзд відправлятиметься о 15:30, зупинятиметься у Дніпрі о 17:33 і прибуватиме до Перемишля о 12:50", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зауважили, що маршрут поїзда пролягатиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам'янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро, що дасть можливість жителям кількох регіонів зручно повернутись додому з-за кордону.

"Вагони в поїзді - купейні та класу люкс, квитки будуть доступні онлайн", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" з 11 червня призначає нічний потяг № 53/54 "Київ - Перемишль". Потяг вирушатиме з 11 червня з Києва о 19:48 та прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21.

Вас також можуть зацікавити новини: