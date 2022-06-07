Приміські поїзди курсуватимуть з 7 та 8 червня.

"Укрзалізниця" відсьогодні призначає низку нових приміських поїздів.

Про це прес-служба "Укрзалізниці" повідомила в своєму Telegram-каналі.

"Поїзд Чернігів – Славутич – Чернігів. Відправка з Чернігова щоденно о 08:05, прибуття до Славутича о 09:05. Зворотно, зі Славутича, відправка о 09:20, прибуття до Чернігова о 10:20", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 8 червня курсуватимуть приміські поїзди сполученням: Запоріжжя-2 – Дніпро – Запоріжжя-2. Відправка із Запоріжжя о 05:57, прибуття до Дніпра о 09:01. Зворотно, з Дніпра, поїзд відходитиме о 09:46 і прибуватиме до станції Запоріжжя-2 о 12:48.

Також буде змінений графік руху ще низки поїздів на цій ділянці. "Укрзалізниця" просить пасажирів уточнювати актуальні графіки та маршрути на сайтах регіональних залізниць.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" відреагувала на повернення пасажирів в Україну та призначає новий поїзд №32/31 сполученням Перемишль — Запоріжжя.

Поїзд сполученням Перемишль – Запоріжжя курсуватиме з 12 червня, а перший рейс із Запоріжжя до Перемишля – 11 червня.

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