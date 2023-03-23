Перший поїзд відправиться зі Львова 8 квітня.

"Укрзалізниця" запускає з 8 квітня поїзд за маршрутом Львів - Краматорськ.

Як повідомляє АТ "Укрзалізниця" в соціальній мережі Facebook, у зворотному напрямку, з Краматорська, поїзд відправлятиметься з 9 квітня через день о 15:55 і прибуватиме до Львова об 11:51.

"Після успішного досвіду "поїзда Єднання" "Укрзалізниця" запускає поїзд № 104/103 Львів - Краматорськ. Рейс відправлятиметься зі Львова з 8 квітня через день о 18:35 та прибуватиме до Краматорська о 15:06", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Квитки на поїзд вже доступні в додатку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті і в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" та львівський напрямок

2 грудня 2022 року "Укрзалізниця" повідомила про те, що відновлює рейс сполученням Львів - Дніпро.

12 січня 2023 року стало відомо про те, що "Укрзалізниця" призначає поїзд, який буде з'єднувати Львів та Херсон.

У січні 2023 року "Укрзалізниця" заявила про те, що змінює розклад і маршрут поїздів для безпеки пасажирів.

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