"Укрзалізниця" відкриває продаж на рейс №131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.
Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.
"З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — о 18:25", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що зворотний рейс відправлятиметься через день по парних числах з 12 грудня о 07:02. Це надасть дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом.
Повний перелік зупинок можна побачити на сайті "Укрзалізниці", а придбати квитки у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.
"Укрзалізниця": розклад потягів
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня "Укрзалізниця" запустила рейс №17/18 Харків – Ужгород до 300-річчя з дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди, щоб увічнити маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат.
З 11 грудня "Укрзалізниця" повертає міжнародне сполучення Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина).
22 листопада компанія відкрила продаж квитків на потяг сполученням Київ – Варшава одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.
З 1 листопада в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси.