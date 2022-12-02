Перший рейс відправиться зі Львова 10 грудня.

"Укрзалізниця" відкриває продаж на рейс №131/132 Львів – Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

"З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — о 18:25", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що зворотний рейс відправлятиметься через день по парних числах з 12 грудня о 07:02. Це надасть дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом.

Повний перелік зупинок можна побачити на сайті "Укрзалізниці", а придбати квитки у застосунку, чат-боті та на сайті booking.uz.gov.ua.

"Укрзалізниця": розклад потягів

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня "Укрзалізниця" запустила рейс №17/18 Харків – Ужгород до 300-річчя з дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди, щоб увічнити маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат.

З 11 грудня "Укрзалізниця" повертає міжнародне сполучення Мукачево – Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (Словаччина).

22 листопада компанія відкрила продаж квитків на потяг сполученням Київ – Варшава одразу на дві дати: 10 та 11 грудня.

З 1 листопада в застосунку "Укрзалізниці" можна купити квитки на міжнародні рейси.

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