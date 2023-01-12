За новим розкладом поїзди курсуватимуть з 18-20 січня.

"Укрзалізниця" змінює розклад та маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя, задля безпеки пасажирів.

Як повідомляє прес-служба перевізника, йдеться про поїзди сполученням:

Харків - Одеса;

Львів - Запоріжжя;

Київ - Запоріжжя;

Кривий Ріг - Нікополь.

Так, з 19 січня поїзд №59 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 8:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг (без заїзду на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове). Також цей рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін - о 10:57.

Відео дня

Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса - Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Зміни торкнуться також маршруту поїзда №119/120 Львів - Запоріжжя - Львів. З 19 січня при курсуванні зі Львова цей поїзд прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя - він приїжджатиме о 15:52 замість 14:20. При курсуванні із Запоріжжя цей рейс відправлятиметься о 9:45 замість 10:25, і також прямуватиме зміненим маршрутом. Крім цього, поїзд при курсуванні в обох напрямках зупинятиметься на станції Божедарівка.

Крім того, замість поїзда №275/276 Київ - Запоріжжя - Київ для пасажирів нікопольського напрямку призначаються приміські поїзди: з 18 січня: №6075 Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54); з 19 січня: №6076 Кривий Ріг - Запоріжжя (відправлення о 7:10, прибуття об 11:45).

Ці приміські рейси курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, забезпечуючи можливість пасажирам із цих міст здійснити зручну пересадку по станції Кривий Ріг-Головний на поїзди №75/76 Кривий Ріг - Київ та №59 Харків - Одеса.

Також змінюється розклад руху приміського поїзда №6472 Кривий Ріг - Нікополь з 20 січня: він відправлятиметься зі станції Кривий Ріг-Головний о 10:10 і прибуватиме до Нікополя о 12:37 замість 11:34. Ці зміни дадуть можливість пасажирам з поїзда №120/119 Львів - Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний.

В прес-службі також відзначили, що пасажири з Нікополя, Чортомлика та Апостолового, які планували поїздку рейсом №119/120 Запоріжжя - Львів, у зв’язку зі змінами можуть скористатись приміським поїздом №6485 Нікополь - Кривий Ріг і пересісти на поїзд №119/120 по станції Кривий Ріг-Головний. Поїзд №6485 вирушатиме з Нікополя об 11:35 і прибуватиме до станції Кривий Ріг-Головний о 14:01. Рейс №119/120 Запоріжжя - Львів відправляється з тієї ж станції о 15:51, що дає можливість пасажирам зробити зручну пересадку з невеликим часом очікування.

Ситуація на Нікольщині

Росіяни активно обстрілюють Нікопольський район: є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня вночі російські окупанти випустили по Нікопольщині понад 20 снарядів з важкої артилерії, є руйнування.

Також вчора у Марганці внаслідок ворожого обстрілу поранено одного цивільного та зафіксовані руйнування.

Вас також можуть зацікавити новини: