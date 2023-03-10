Через ремонтні роботи очікується зміна розкладу руху поїздів на трьох важливих дільницях.

"Укрзалізниця" розпочинає серію планових ремонтів інфраструктури одразу на трьох важливих дільницях, у зв'язку з чим розклад руху кількох десятків поїздів зазнає змін.

Як повідомила прес-служба перевізника, зокрема, на дільниці "Фастів – Козятин" на період цих робіт усі поїзди будуть сповільнені на 5-25 хвилин. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів.

На ділянці "Одеса – Подільськ" у період з 27 березня по 14 квітня зміниться розклад руху 9 поїздів – до 5 хв на шляху прямування.

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Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку: поїзд №55 "Київ – Рахів" з 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 "Рахів – Київ" з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22).

Станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда №95/96 "Київ – Рахів" у період з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясіні – з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

Для поїзда №25/26 "Одеса – Рахів" з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче – з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

Також у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 "Львів – Рахів – Львів" курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд №6441/6442 "Коломия – Ділове – Коломия" прямуватиме у сполученні "Коломия – Яремче – Коломия" (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового).

"Мармароський експрес" №753/754/755/756 "Рахів – Валя Вішеулуй – Рахів" не курсуватиме з 27 березня по 10 травня.

Тим часом з 12 березня повертається рейс №807/808 "Львів – Коломия – Львів".

Що нового в "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" з 1 березня додала вагон класу RIC до найбільш популярного рейсу №67/68 "Київ – Варшава Всходня", таким чином, збільшивши кількість доступних на нього квитків.

Також 1 березня "Укрзалізниця" отримала останні 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені в 2021 році за кошти державного бюджету.

10 березня українські громадяни через застосунок "Дія" визначилися з новою назвою для "Південно-Західної залізниці".

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