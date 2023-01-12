Рейс зі Львова вирушатиме з 20 січня, а з Херсона - 21 січня.

"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон.

Як повідомила прес-служба перевізника, потяг вирушатиме зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 наступного дня. З Херсона поїзд відправлятиметься з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Також "Укрзалізниця" змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ - Херсон. З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

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"Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - йдеться в повідомленні.

Останні новини "Укрзалізниці": подробиці

12 січня стало відомо, що "Укрзалізниця" змінює розклад та маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг – Нікополь – Запоріжжя задля безпеки пасажирів.

Також 6 січня "Укрзалізниця" отримала 100 потужних зарядних станцій для смартфонів, які буде встановлено на вокзалах з найбільшим пасажиропотоком.

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