До кінця 2020 року заплановані ремонтні роботи та подальше збільшення пропускної спроможності припортових станцій «Берегова», «Ізмаїл», «Жовтнева» та «Прибузька».

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) збільшила пропускну здатність в напрямку трьох морських портів – Миколаївський порт, порти "Південний" та "Чорноморськ".

Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на директора Департаменту комерційної роботи УЗ Івана Хорьякова.

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"Протягом жовтня 2020 року ми провели ремонтні роботи та відкрили рух на станціях: "Жовтнева" (Миколаїв) - 3 шляхи; "Берегова" (Одеська обл.) - 2 шляхи та 2 стрілочних переводи та "Чорноморськ-порт" - 4 стрілочних переводи", - цитує прес-служба його слова.

Також Хорьяков повідомив, що до кінця 2020 року заплановані ремонтні роботи та подальше збільшення пропускної здатності припортових станцій "Берегова», «Ізмаїл", "Жовтнева" і "Прибузька".

"Укрзалізниця»

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Заплановані інвестиції

2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.

"Укрзалізниця " в 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури і 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.

За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.

Також у 2021 році "Укрзалізниця" планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.

Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.

20 листопада 2020 року "Укрзалізниця" заявила про те, що планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2021 рік до другого читання запропонував виділити 5 млн грн на проектування та відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції "Чоп" до станції "Ужгород".

"Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн, з яких близько 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури.

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Автор: Павло Степанець