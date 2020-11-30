Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) збільшила пропускну здатність в напрямку трьох морських портів – Миколаївський порт, порти "Південний" та "Чорноморськ".
Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на директора Департаменту комерційної роботи УЗ Івана Хорьякова.
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"Протягом жовтня 2020 року ми провели ремонтні роботи та відкрили рух на станціях: "Жовтнева" (Миколаїв) - 3 шляхи; "Берегова" (Одеська обл.) - 2 шляхи та 2 стрілочних переводи та "Чорноморськ-порт" - 4 стрілочних переводи", - цитує прес-служба його слова.
Також Хорьяков повідомив, що до кінця 2020 року заплановані ремонтні роботи та подальше збільшення пропускної здатності припортових станцій "Берегова», «Ізмаїл", "Жовтнева" і "Прибузька".
"Укрзалізниця»
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Заплановані інвестиції
- 2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.
- "Укрзалізниця " в 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури і 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.
- За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.
- Також у 2021 році "Укрзалізниця" планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електровозів.
- Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.
- 20 листопада 2020 року "Укрзалізниця" заявила про те, що планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.
- Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2021 рік до другого читання запропонував виділити 5 млн грн на проектування та відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції "Чоп" до станції "Ужгород".
- "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн, з яких близько 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури.
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