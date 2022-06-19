Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород-Кам’янка "Укрзалізниця" на час відновлювальних робіт змінила маршрут прямування поїздів №731 Дніпро — Київ, №41 Дніпро — Львів та №790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.

Як повідомляє прес-служба УЗ, поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію "Помічна" замість станції "Кам‘янка". Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й деяких приміських поїздів: № 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка. Поїзд № 6508 Квітково-Знам'янка буде курсувати у сполученні Квітково-Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Укрзалізниця" призначає нові поїзди на Чернігівщину. Потяги почали курсувати вже з 13 червня.

Вас також можуть зацікавити новини: