За словами джерела "Обозревателя", компанія з незрозумілих причин виставила лоти зі стартовою ціною майже на третину вище ринкової.

Заплановані "Укрзалізницею" на 23 лютого 2021 року аукціони з продажу металобрухту знаходяться під загрозою зриву з вини самої держкомпанії.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на одного з учасників ринку.

Читайте такожГолова "Укрзалізниці" розповів про VIP-вагони, з яких сміялася мережаЗа словами джерела "Обозревателя", компанія з незрозумілих причин виставила лоти зі стартовою ціною майже на третину вище ринкової. "Це означає, що покупців на тендерах не буде, вони просто не приймуть такі умови", - пояснив співрозмовник "Обозревателя".

Згідно тендерної документації, сталевий брухт УЗ з усіма витратами обійдеться покупцеві за середньою ціною в 8500 грн./ т., тоді як на ринку 20 лютого його можна було вільно купити в інших продавців по 6700 грн/т.

"Це нагадує ситуацію, яка вже була у 2018-2019 рр. тоді УЗ так само виставляла неринкові, свідомо неприйнятні умови покупцям. Кілька кварталів поспіль з цієї причини торги не проводилися. Це відсутність маркетингу або спеціально так робиться?",- підкреслило джерело "Обозревателя".

Він зазначив, що від такої недалекоглядної та дивної політики УЗ отримала тільки мінус: «вони тоді пропустили сезонний пік високих цін, втратили гроші та затоварили склади, тому що не змогли продати брухт. І тепер ця історія знову повторюється".

При цьому, за словами учасника ринку, ломозаготівельна політика "Укрзалізниці" є непрозорою, створюючи грунт для маніпуляцій.

Так, лом, виставлений на продаж в січні та лютому, утворений ще у 2020 р. і оформлений до продажу з 2021 р. «а скільки і який обсяг факту і плану по лому на 2021 р.? Який графік? І чи буде УЗ оперативно реагувати і видавати в ринок обсяги?",- заявив співрозмовник "Обозревателя".

Він так само уточнив, що партії брухту, продані за високими цінами в січні, ще досі не почали відвантажувати. "Чому? Їх немає або УЗ не потрібні гроші? Або це просто недбайливість і некомпетентність? І чия саме-безпосередніх виконавців або їх керівників, які не вміють організувати роботу?», - резюмував учасник ринку.

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Автор: УНІАН