Також "Укрзалізниця" планує впровадити можливість оформлення групових поїздок онлайн.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" створила спеціальний центр обслуговування клієнтів, які замовляють групові перевезення та інші послуги.

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Про це повідомила прес-служба компанії з посиланням на в.о. члена правління, директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.

"Укрзалізниця" стає більш зручною для клієнтів, які замовляють групові перевезення та інші послуги. Якщо раніше їм зі стосом паперу доводилося йти в залізничні каси й оформляти там квитки, то тепер маємо спеціальне приміщення, де можна це зробити зручно і швидко", - цитує прес-служба його слова.

Планується, що центр обслуговування пасажирів насамперед обслуговуватиме клієнтів, які роблять групові замовлення на пасажирські перевезення, замовляють вагон-салон, додатковий вагон або поїзд.

"Це можуть бути й туристичні компанії, і приватні особи, які організовують групові перевезення", - сказано в повідомленні.

Прес-служба також повідомила, що, крім класичних пасажирських перевезень, в центрі можна замовити вагон-автомобілевоз, багажний вагон, автомобільний трансфер, екскурсійне обслуговування, харчування в поїздах (салонах-вагонах, туристичних поїздах), організацію сформованих туристичних пакетів та інше.

Згідно з повідомленням, центр працює щодня з 8:00 до 20:00 і знаходиться в приміщенні Південного вокзалу станції Київ-Пасажирський (м.Київ, вул. Вокзальна, 1а).

Перцовський також повідомив, що "Укрзалізниця" планує впровадити можливість оформлення групових поїздок онлайн.

Як повідомляв УНІАН

Компанія "Укрзалізниця" планує перевозити поїздами не менше 50% внутрішніх туристів.

Транспортні підприємства України в січні-жовтні 2020 року скоротили перевезення пасажирів – на 39,8%, до 2,13 мільярда осіб. Зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом скоротилося на 55,9% - до 57,5 мільйона пасажирів.

Довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець