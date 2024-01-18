Триває слідство, наразі не має висновків щодо причин аварійної ситуації на закритих станціях.

Будівельники спрогнозували, що зможуть завершити роботи на аварійній ділянці синьої гілки київського метро між станціями "Деміївська" – "Либідська" у зазначений раніше термін – 6 місяців. Про це заявив керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв’ю LB.ua.

"Там дуже складна ділянка – дуже багато мереж, які треба усунути. Більш ніж 120 кабелів "Київпастрансу", "Київсвітла", водоканалу, ДТЕК, "Укртелекому" треба перенести в інші місця й лише після цього працювати. Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців", – повідомив посадовець.

Водночас він не зміг назвати суму, скільки коштуватимуть усі роботи, тому що не закінчена робота по проекту.

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Керівник КП також розповів, що на ділянці від станції "Деміївська" буде розкрито тунель із зовнішньої сторони. Це зроблять для того, щоб зрозуміти, як відбувалося будівництво і які порушення допустили.

Однак він наголосив, що обмежений у наданні інформації, щоб не розголошувати таємниці слідства, тому що відкрито кримінальну справу. Слідство триває і ще висновків немає – чи причина в метробудівцях, які неякісно зробили, чи у проектувальниках, чи якась інша, пов'язана з діяльністю підприємства.

Брагінський нагадав, що цю ділянку метро запустили в експлуатацію у 2010 році.

"Будували в дуже складних гідрогеологічних умовах. Частина тунелю – від станції "Либідська" – зведена у твердих грунтах. А частина – немеханізованим способом, ручною проходкою в заплаві ріки Либідь. Тобто фактично тунель на плавуні. І от на з'єднанні цих двох тунелів пішли тріщини", – зазначив він.

Однак переконує, що інформація стосовно не правильної експлуатації тунелю є міфом, бо перші тріщини саме на ділянці з'єднання тунелів з'явилися після трьох місяців роботи цієї гілки метрополітену – у березні 2011-го.

Керівник нагадав, що згідно з державними будівельними нормами, матеріали, які використовують під час будівництва тунелів метро, повинні слугувати не менш як 250 років.

"А тут уже через три місяці отримали тріщини з витоком піску. Тобто це пов'язано або з неправильним проектуванням, або з неякісним будівництвом", – наголосив посадовець.

За його словами, зараз науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію, працюють над встановленням причин.

Проблеми в метро Києва

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Костянтин Бондарєв, який провів інспектування аварійної ділянки як член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, заявив, що причиною техногенної аварії між станціями "Либідська" та "Деміївська" стало авральне будівництво у 2010 році. Через незадовільну якість будівництва поновлення руху поїздів киянам доведеться чекати 6 місяців.

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