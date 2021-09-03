Їх кількість склала 1 тис. 475.

В Україні в першому півріччі зафіксовано рекордно малу кількість крадіжок авто за останні 5 років — 1 тис. 475.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

Відзначається, що різкий стрибок крадіжок відбувся у 2014 році. Тоді їх число майже подвоїлось — до 12 тис. 600 випадків. Така рекордна кількість крадіжок протрималася до 2016 року включно.

У 2017 році, коли загальна крива кримінальної злочинності в Україні пішла вниз, стала зменшуватися і кількість незаконних заволодінь транспортними засобами.

Читайте такожНімецький лоукостер Eurowings почав польоти в Україну"У 2020-му їх було вже 4 тис. 522. При поточній динаміці показник цього року обіцяє бути ще нижче", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Україні зареєстрували перший автомобіль з унікальним двигуном.

Автор: Павло Степанець