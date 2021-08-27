Ціни на кавуни опустилися до чотирирічного мінімуму.

Ціни на кавуни в Україні до кінця серпня опустилися до рекордно низьких значень і є найнижчими за останні чотири сезони.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

"На даний момент середня оптова ціна на якісні кавуни у виробничих регіонах України не перевищує 80 коп./кг, що відповідає всього 3 центам США. Це більш ніж втричі менше, ніж на ту ж дату 2020 року, і є найнижчою ціною на цю баштанну культуру за останні чотири сезони", – наголошується в повідомленні.

Роздрібні ціни для звичайних споживачів також знизилися - за даними великого західноукраїнського ринку "Шувар", купити кавуни можна в середньому за ціною від 3,20 грн/кг.

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При цьому на регіональних і столичних ринках все ще можна зустріти кавуни за цінами від 6 до 8 грн/кг.

Як повідомляють аналітики, пропозиція кавунів на ринку буде рости, що спровокує ще більше падіння цін. Водночас виробники побоюються, що збирати урожай баштанних стане просто невигідно.

Як повідомляв УНІАН, в останні дні серпня торгові мережі Києва знизили ціни на кавуни. Це сталося на тлі прибуття до Києва баржі з херсонськими кавунами.

Автор: Ганна Нагорна