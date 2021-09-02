Цієї події автомобілісти очікували з 2019 року

В Україні зареєстрований перший водневий автомобіль.

Про це в Facebook повідомив голова Громадської ради в Держенергоефективності Олександр Репкин.

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"Ми з Українською водневою радою ввезли в Україну і сертифікували водневу машину японської марки Toyota. Вперше така машина має українські номери", - зазначив Репкин.

Репкин зазначив, що цієї події автомобілісти очікували з 2019 року.

"У 2019 році я пообіцяв, що це станеться. Скажу відверто, процес сертифікації був досить складним і тривалим. Минуло півтора місяця, перш ніж ми отримали українські номери. Завдяки чому зараз у всіх, хто побажає розмитнити водневу машину, процедура займе всього три дні", - зазначив Репкин.

Водневий транспорт: що необхідно знати

Водневий транспорт - це різні транспортні засоби, які використовують як пальне водень. Це можуть бути транспортні засоби як з двигунами внутрішнього згоряння, з газотурбінними двигунами, так і з водневими паливними елементами. Зараз такий транспорт у світі масово не виробляється.

Водневі автомобілі в Україні:

21 липня 2021 року Міністерство інфраструктури заявило про те, що працює над створенням можливостей для виробництва в Україні автомобілів на водні.

Автор: Олена Коваленко